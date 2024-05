В матче 16 тура французской Лиги 1 полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе в игровом эпизоде ударил ногой в лицо игрока «Страсбура». Перед этим аргентинец еще и лишил соперника равновесия.

Главный судья матча не расценил этот эпизод как нарушение правил, и южноамериканец не получил хотя бы желтой карточки.

Напомним, что парижане уступили со счетом 1:2.

NSFW! Terrier gets kicked in the face pic.twitter.com/dYeyLvK26n