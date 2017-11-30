Пьяным британским фанатам не гарантируется безопасность в России

Исполнительный директор центра Visit Russia Игорь Карзов рекомендует английским болельщикам воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя во время визита в Россию на ЧМ-2018.

«Все мы знаем, что британские болельщики любят много выпить. Мы не сможем гарантировать безопасность фанатов, если они будут сильно пьяны и поведут себя неподобающе.

Я рекомендую много не пить, когда вы в России. Конечно, одна пинта пива до или после игры – это нормально.

Могу заверить, что в России контроль будет на самом высоком уровне. Службы безопасности будут следить, чтобы люди не были пьяными. Они постараются помочь избежать конфликтных ситуаций.

Не хочу вспоминать то, что происходило в Марселе во время Евро-2016, так как в России люди в большинстве своем очень гостеприимны. Такой турнир для нас большое событие. Многие постараются сделать так, чтобы иностранные болельщики чувствовали себя потрясающе в наших городах», – заявил Карзов.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.