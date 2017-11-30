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Пьяным британским фанатам не гарантируется безопасность в России

30 ноября 2017, 09:55
18

Исполнительный директор центра Visit Russia Игорь Карзов рекомендует английским болельщикам воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя во время визита в Россию на ЧМ-2018.

«Все мы знаем, что британские болельщики любят много выпить. Мы не сможем гарантировать безопасность фанатов, если они будут сильно пьяны и поведут себя неподобающе.

Я рекомендую много не пить, когда вы в России. Конечно, одна пинта пива до или после игры – это нормально.

Могу заверить, что в России контроль будет на самом высоком уровне. Службы безопасности будут следить, чтобы люди не были пьяными. Они постараются помочь избежать конфликтных ситуаций.

Не хочу вспоминать то, что происходило в Марселе во время Евро-2016, так как в России люди в большинстве своем очень гостеприимны. Такой турнир для нас большое событие. Многие постараются сделать так, чтобы иностранные болельщики чувствовали себя потрясающе в наших городах», – заявил Карзов.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

Источник: The Guardian
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Англия
Комментарии (18)
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oyabun
1512025889
Просто медведи, которые у нас ходят по улицам с бутылками водки, не любят запаха английского пива ))
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Dominator777
1512026042
Трезвым - тоже, если будут вести себя по-хамски.
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сапёр75
1512027543
А пьяные британские геи могут вообще не выходить из номеров гостинец на прогулку)
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Kulimen
1512028531
Предлагаю разрешить правоохранительным органам самим избивать пьяных болел и доставлять их в поликлинику, дабы избежать того момента, когда они будут отпи*жены нашими болелами, и брошены на улице на произвол судьбы.
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77SAM
1512032214
Интересное словосочетание -" гарантируется безопасность" ,Кто и где это может гарантировать ,когда даже в сортире могут замочить.
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Lev Aleks
1512033842
Мда это будет необычно и интересно)
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Chesn0k
1512035902
Stop english bydlo)
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Pablo845
1512037114
Нужно открыть вытрезвыватели для пьяных фанов
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Chernyi Lis
1512038405
если будет кипишь то они как всегда правильными останутся..выхода нет.. бить по любому и геев тоже..
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афоня72
1512117893
Ну после пинты пива(бутылки приблизительно 0.5)это даже не серьёзно,,,а вот после галлона пива- вот это Да-а!!
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