Черчесов: «Сборная России к допингу отношения не имеет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение относительно обвинений, выдвинутых команде в употреблении допинга. По его словам, национальная команда не вызывает вопросов у допинговых офицеров.

– Писали, что футболистов сборной России обвиняют в употреблении допинга…

– Очень хорошо. Мы к этому отношения не имеем. Практически на каждом сборе к нам приезжают допинговые офицеры – когда хотят, во сколько хотят, берут пробы, у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех взяли. Никаких нареканий к нам не возникало.

– О Родченкове знаете? Что думаете о нем?

– Это вопрос не ко мне.