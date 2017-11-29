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  • Черчесов не видит смысла в приглашении профессионального психолога в сборную России

Черчесов не видит смысла в приглашении профессионального психолога в сборную России

29 ноября 2017, 09:42
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к психологам, которых приглашают на работу в клубы. Он пояснил причины, по которым в его команде нет такого специалиста.

«Я играл в 20-21 год – и знаю, что в голове, допустим, у Головина. Играл в 31 – знаю, что в голове у Акинфеева. А когда психологи приходят, они часто не понимают, о чем речь.

Почему у меня никогда не будет психолога в команде? С одним я раньше когда-то встречался. Заходит сначала мой коллега, потом я. Дают мне пять шариков для настольного тенниса, показывают на кувшин, говорят: «Брось». Ну, я как-то побросал. А психолог мне: «А вот он три шарика забил!» Отвечаю: «Ты мне сказал кинуть – я кинул. А если бы ты предупредил, что он забил три, я бы с ума сошел, но забил четыре». Психолог потом мне говорит: «Вы профессионал, у вас только деньги, деньги…» Так я понял: он никогда спортсменом не был и не играл на уровне сборной. А значит, никогда не поймет, что у такого «плохого профессионала», как я, в голове, и не сможет помочь. Сколько бы книг или газет он ни читал.

Есть поговорка: кто-то был на войне, а кто-то рассказывает про войну. Кстати, я стреляю из любых видов оружия, только в тире. И попадаю», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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kykyi
1511938740
Все верно,им ничего не поможет, зачем пулять деньги на ветер.
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DOCTOR PENALTY
1511939594
*** Стас Великий, он всё знает и умеет сам.
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vodomut
1511940003
психолог необходим самому Черчесову и Мудько
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acer2003
1511942571
Сборной нужен не психолог,а нормальный тренер...Хотя и психолог бы не помешал, вернее психиатр!
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mgordeev
1511943504
Вся страна не понимает что в голове у Черчесова. Психолог-нужен.
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Сибирь за Спартак
1511958143
Гению психологи не нужны, я верно ущучил?
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mihail200606
1511977769
там ни психологи, ни шаманы , ниче не поможет...
Ответить
yorgenbarenz
1511981648
Столько гонору и самолюбования в этом тренере....
Ответить
ЖОРРО
1511993875
Не повезло с психологом...((
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АЛЕКС 58
1512056779
Таких ГТ сборной ещё не было.Психиатр нужен тому,кто поставил его рулить .
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