Черчесов не видит смысла в приглашении профессионального психолога в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к психологам, которых приглашают на работу в клубы. Он пояснил причины, по которым в его команде нет такого специалиста.

«Я играл в 20-21 год – и знаю, что в голове, допустим, у Головина. Играл в 31 – знаю, что в голове у Акинфеева. А когда психологи приходят, они часто не понимают, о чем речь.

Почему у меня никогда не будет психолога в команде? С одним я раньше когда-то встречался. Заходит сначала мой коллега, потом я. Дают мне пять шариков для настольного тенниса, показывают на кувшин, говорят: «Брось». Ну, я как-то побросал. А психолог мне: «А вот он три шарика забил!» Отвечаю: «Ты мне сказал кинуть – я кинул. А если бы ты предупредил, что он забил три, я бы с ума сошел, но забил четыре». Психолог потом мне говорит: «Вы профессионал, у вас только деньги, деньги…» Так я понял: он никогда спортсменом не был и не играл на уровне сборной. А значит, никогда не поймет, что у такого «плохого профессионала», как я, в голове, и не сможет помочь. Сколько бы книг или газет он ни читал.

Есть поговорка: кто-то был на войне, а кто-то рассказывает про войну. Кстати, я стреляю из любых видов оружия, только в тире. И попадаю», – сказал Черчесов.