Черчесов: «После матча с Кореей отправил игроков по домам, чтобы хоть пива выпили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как после товарищеского поединка с Южной Кореей (4:2) предоставил отдых футболистам национальной команды. По словам специалиста, он отпустил своих подопечных по домам, а не стал везти их на тренировочную базу.

«После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было все равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали?

Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день мы встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии», – сказал Черчесов.