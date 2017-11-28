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  • Дзюба во время матча «Спартак» – «Зенит» потоптался по красно-белому шарфу в разминочной зоне

Дзюба во время матча «Спартак» – «Зенит» потоптался по красно-белому шарфу в разминочной зоне

28 ноября 2017, 13:35
137

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время поединка 18-го тура РФПЛ. Случилось это в разминочной зоне за пределами поля.

Один из разминающихся рядом футболистов красно-белых при этом попытался убрать «розу» из-под ног форварда петербуржцев.

Отметим, что перед началом встречи спартаковские фанаты выкрикивали нецензурные слова в адрес Дзюбы, который до перехода в «Зенит» длительное время защищал цвета «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (137)
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Kulima
1511865474
я хоть и болельщик ЦСКА, но какая же ты мразь, артемка.
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seawave
1511865959
Красава!!!)))))
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Asbjorn
1511866252
как игрок и как человек - говно,никогда ему не завоевать значимых трофеев,и вряд ли он попадет в сборную летом
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Nekit92
1511866971
Как бомбануло спартаков, задело то как... походу Тема в нерв попал))
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oyabun
1511867839
Это ничтожество даже не стоит нашей с вами реакции, друзья. Пустое место для меня.
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_Marqella_
1511868443
Показал своё отношение к фк Спартак...не красиво, зато честно...)))
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APchelov
1511870031
Дзюба - отстойный человечешко. Хоть бы раз посмотрел на себя со стороны
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3a zenit
1511874521
возможно кто-то кинул шарф с трибун когда Дзюба заминался и случайно не заметив наступил на него(на фото чувак забирает шарф и при этом Дзюба даже не замечает этого,странно да?)эти фото высер тех кто специально сделал эту подставу для Дзюбы,фото странные и не логические.Где видео топтания,батарейка села да?хрень раздувают.
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Болельщик Реал Мадрида
1511879597
Я конечно не болельщик «красно-белых», мне по большому счёту всё равно, как поживает ФК «Спартак», но я очень осуждаю поступок Дзюбы. Вести себя как моральный урод по отношению к клубу, который дал тебе путевку в жизнь. Клуб который тебя воспитал! Это низко как для простого болельщика, так исказать для игрока. Не важно как ты относишься к своему бывшему клубу. Доказывай это игрой! Забей гол, отпразнуй его неординарным жестом или поведением, но не топчи шарф клуба ногой. Дзюба-ты не мужчина!!!
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river31
1511882914
Идиотизм. Играть толком не играет, как третья штанга на поле. Удар в створ ворот зависит от того, под каким углом в него мяч попадет. А пиара и самомнения хоть отбавляй. ИМХО.
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