Дзюба во время матча «Спартак» – «Зенит» потоптался по красно-белому шарфу в разминочной зоне

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время поединка 18-го тура РФПЛ. Случилось это в разминочной зоне за пределами поля.
Один из разминающихся рядом футболистов красно-белых при этом попытался убрать «розу» из-под ног форварда петербуржцев.
Отметим, что перед началом встречи спартаковские фанаты выкрикивали нецензурные слова в адрес Дзюбы, который до перехода в «Зенит» длительное время защищал цвета «Спартака».
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Источник: Twitter