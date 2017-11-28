Дзюба во время матча «Спартак» – «Зенит» потоптался по красно-белому шарфу в разминочной зоне

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время поединка 18-го тура РФПЛ. Случилось это в разминочной зоне за пределами поля.

Один из разминающихся рядом футболистов красно-белых при этом попытался убрать «розу» из-под ног форварда петербуржцев.

Отметим, что перед началом встречи спартаковские фанаты выкрикивали нецензурные слова в адрес Дзюбы, который до перехода в «Зенит» длительное время защищал цвета «Спартака».