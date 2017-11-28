Зарплата Месси по новому контракту – 42 миллиона в год. Аргентинец стал самым дорогим игроком мира

По информации El Mundo, зарплата нападающего «Барселоны» Лионеля Месси согласно новому контракту составляет 42 миллиона евро в год, из которых 30 миллионов – это оклад, а еще 12 – бонусы за продление договора. Всего предусмотрено 50 миллионов в виде бонуса.

В субботу, 25 ноября, аргентинец заключил новый договор с каталонским клубом до июня 2021 года. Сумма отступных, прописанная в контракте 30-летнего игрока, составляет 700 миллионов евро.

Сообщается, что таким образом Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. В первую пятерку также входят Карлос Тевес («Шанхай Шэньхуа», 38 миллионов), Неймар («ПСЖ», 36 миллионов), Криштиану Роналду («Реал», 34 миллиона) и Оскар («Шанхай СИПГ», 24 миллиона).