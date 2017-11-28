Ловчев: «До последнего думал, что «Зенит» вот-вот сравняет»

Известный российский специалист Евгений Ловчев назвал «Спартак» чемпионом по первым таймам после матча с «Зенитом» в рамках 18-го тура РФПЛ. По его словам, москвичи с трудом удержали победу в концовке встречи, «Зенит» превосходил их в физической готовности.

«С первых минут было видно, что «Спартак» вышел выигрывать, а «Зенит» играть на ничью. Поэтому хозяева и повели – 2:0.

В игре было много провокаций. Легионеры любят этим заниматься и наших учат тому же. Помните, как Паредес схватился за лицо, хотя его лица даже никто не коснулся. В такой игре, которая всех захватила с первых минут, подобное поведение просто неприлично.

«Спартак» – чемпион по первым таймам. Промес сыграл худший матч в сезоне. Однако в концовке он отдал пас на ход Зе Луишу. Первый тайм был за «Спартаком», но во втором «Спартак» терпел и дотерпел. По второму тайму было видно, что «Зенит» лучше готов физически. И красно-белым где-то повезло, я до последнего думал, что «Зенит» вот-вот сравняет», – заявил Ловчев.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.