Азар: «Я отдыхаю на тренировках «Челси». Берегу ноги»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал об отношении к тренировкам.

«Берегу ли я ноги на тренировках? Да! Если честно, на занятиях я не выкладываюсь по полной.

При некоторых упражнения парни просто теряют голову, а я не хочу получить травму на тренировке. По ходу сезона мы мало отдыхаем, поэтому я стараюсь отдыхать на тренировках. Зато во время матчей я отдаю всего себя.

Ушибы? Иногда чувствую боль. Соперники часто фолят на мне, особенно задевая лодыжку. Не могу жаловаться, ведь удары по ногам – обычная вещь футболе», – сказал хавбек сборной Бельгии.

В текущем сезоне Азар забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 16-ти играх всех турниров.

После 13-ти туров чемпионата Англии команда Антонио Конте занимает третье место. За тур до окончания групповой стадии Лиги чемпионов синие возглавляют квартет C.