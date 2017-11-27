Экс-технический директор «Челси» начал работу в «Монако»

Официальный твиттер-аккаунт «Монако» объявил о назначении Майкла Эменало на пост спортивного директора клуба.

«Я стал частью амбициозного проекта. В последние годы «Монако» показал огромный прогресс, и я уверен, что он продолжится. Решающим фактором стало приглашение Вадима Васильева», – сказал 52-летний нигериец.

В 2010 году экс-футболист сборной Нигерии начал работу ассистента в «Челси». Год спустя Эменало получил должность технического директора, которую покинул 6-го ноября.

После 14-ти туров чемпионата Франции «монегаски» занимают третье место в турнирной таблице. За тур до конца групповой стадии Лиги чемпионов команда Леонарду Жардима занимает последнее место в группе G, не имея шансов на продолжение борьбы в еврокубках.