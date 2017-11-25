АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси», Лаллана вышел на поле впервые с августа

«Ливерпуль» в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграл дома вничью с «Челси» 1:1.

На 65-й минуте встречи полузащитник «синих» Тьему Бакайоко, находясь перед своей штрафной, неудачно попытался прервать передачу соперника, после чего мяч получил полузащитник хозяев Алекс Окслэд-Чемберлен и сделал пас на нападающего Мохамеда Салаха. Египтянин вошел в штрафную и открыл счет.

На 83-й минуте встречи на поле появился хавбек лондонцев Виллиан и через две минуты после выхода сравнял счет.

Также в этом матче впервые с августа сыграл хавбек «красных» Адам Лаллана. Игрок вышел на замену на 89-й минуте. Он восстановился от травмы бедра, полученной во время предсезонной подготовки.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Ливерпуль – Челси – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 — Салах, 65; 1:1 — Виллиан, 85.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Мане, 89), Салах, Старридж (Веналдум, 66), Коутиньо (Лаллана, 89).

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер (Фабрегас, 74), Канте, Бакайоко (Педро, 77), Алонсо, Азар, Мората.

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