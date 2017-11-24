Незрячий болельщик «Ливерпуля» написал жалобу на полицию Севильи

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ливерпуль» закончилась со счетом 3:3.

Согласно Liverpool Echo, слепой болельщик английского клуба написал жалобу на городскую полицию. Перед матчем у мужчины отобрали трость, в связи с чем он попал на трибуну к концу первого тайма.

«Я езжу на матчи «Ливерпуля» по всему миру. В местах, где предполагается жестокость, все проходит намного лучше», – цитирует болельщика источник.

Ранее поступила информация о жалобе фанатов мерсисайдцев на полицейских в Севилье. Ожидается, что в ближайшее время клуб выступит с официальным заявлением по ситуации.