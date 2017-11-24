Зимой Старридж может перейти в «Милан»

«Милан» интересуется нападающим «Ливерпуля» Даниэлем Старриджем. Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

По информации источника, интерес к 28-летнему англичанину также проявляют клубы английской Премьер-лиги и МЛС. Ожидается, что переход состоится в январе.

В текущем сезоне Старридж забил два гола в восьми матчах чемпионата Англии. Четыре раза форвард выходил на замену. Согласно источнику, футболист рассчитывает на регулярные выступления в основе для попадания в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Суммарно Старридж принял участие в 12-ти встречах. На счету игрока два гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.