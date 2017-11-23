Алдонин: «Спартаку» в плей-офф Лиги чемпионов предпочел бы ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о шансах российских команд на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел «Спартаку» видеть в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА. Если есть любые шансы, хоть призрачные, на выход из группы в весеннюю стадию Лиги чемпионов, то нашим клубам необходимо за них бороться», — сказал Алдонин.

На данный момент ЦСКА идет в группе А на третьем месте, набрав девять очков. Столько же — у «Базеля», который находится на второй строчке. Первое место занимает «Манчестер Юнайтед» с 12-ю очками.

«Спартак» в группе Е занимает третью строчку с шестью очками. На второй строчке — «Севилья» с восемью очками. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав девять очков.