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Селюк — о матче «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: «Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?»

23 ноября 2017, 18:28
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что против переноса матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»«Локомотив» выступают завистники железнодорожников.

«Это все завистники «Локомотива» и Семина, которые никак не могут смириться, что команда идет на первом месте. И вот они поднимают вой: надо ехать, чтобы железнодорожники потеряли очки. Но ради кого мы играем? Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?

Два футболиста ЦСКА в мороз получили серьезные травмы. И теперь игроки «Локо» в подсознании будут держать мысль, что они тоже могут сломаться… Какой футбол мы увидим? А если травму получит Миранчук? Что тогда? Сборная России потеряет такого исполнителя…», — сказал Селюк.

В минувшем туре чемпионата России ЦСКА играл со «СКА» в Хабаровске при температуре минус 17 градусов. Травмы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов.

Напомним, ранее «Локомотив» обращался в РФПЛ с просьбой о переносе матча в Сочи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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Евгений Агеев
1511451275
Вроде бы одна из целей футбола, как гладиаторские бои в древности, развлекать толпу. Да и создан он был я думаю для интересного времяпрепровождения участниками сего действа. А сейчас это больше бизнес и игры в турнирах как обязаловка. Ну какой действительно смысл мучать и игроков и болельщиков?
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СЛАВА 81
1511451300
Хватит ныть, сыграйте матч и уезжайте.
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Asbjorn
1511451451
Все вопросы такого характера должны были быть заданы перед началом сезона,когда утверджали календарь,а не сейчас взывать к благоразумию и о переносе матча
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Chesn0k
1511451491
ЦСКА сыграли и не потряли очки. А потом ещё и Бенфику ушатали. Не уверен, что травмы берёзы и миланова связаны именно с погодой. Мысль, что могут сломаться? с такими мыслями лучше вообще в футбол не играть, сломаться могут и на тренировке. Надоело уже нытье неженок по поводу игры в -17 на газоне с подогревом.
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Pourport
1511452352
Насыпьте им пять в ворота,сами пожалеют что согласились!Фарта вам,паровозы!)
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prezent2017
1511454548
Надо мозги включать, когда календарь составляешь. Кстати, почему не объявили, уволен составитель или нет?
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BRO_football
1511472907
А Локомотив у нас какими-то особыми привелегиями обладает? Все команды РФПЛ должны за сезон один раз обязательно сыграть на домашнем поле СКА-Хабаровска, и только железнодорожникам стадион Сочи подавай! Чего тут мелочиться, давайте сразу на Камп Ноу матч устроим! Там уж точно соблюдены все условия для комфортной игры футболистов. Не хотите лететь в Хабаровск, флаг вам в руки: соглашайтесь на техническое поражение и сидите в Москве дальше! Как говорится, волков бояться - в лес не ходить!
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