Селюк — о матче «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: «Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что против переноса матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» выступают завистники железнодорожников.

«Это все завистники «Локомотива» и Семина, которые никак не могут смириться, что команда идет на первом месте. И вот они поднимают вой: надо ехать, чтобы железнодорожники потеряли очки. Но ради кого мы играем? Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?

Два футболиста ЦСКА в мороз получили серьезные травмы. И теперь игроки «Локо» в подсознании будут держать мысль, что они тоже могут сломаться… Какой футбол мы увидим? А если травму получит Миранчук? Что тогда? Сборная России потеряет такого исполнителя…», — сказал Селюк.

В минувшем туре чемпионата России ЦСКА играл со «СКА» в Хабаровске при температуре минус 17 градусов. Травмы получили защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов.

Напомним, ранее «Локомотив» обращался в РФПЛ с просьбой о переносе матча в Сочи.