Бубнов: «При Слуцком такой надежности в обороне ЦСКА не было»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой» (2:0) отметил игру в обороне в исполнении московского клуба.

В нынешнем розыгрыше еврокубка армейцы пропустили восемь голов.

«Бросается в глаза, что в предыдущие годы с более мощным составом ЦСКА неизменно занимал последние места в группе Лиги чемпионов, а сейчас оказался конкурентоспособен. Связано это с тем, что команда стала значительно надежнее играть в обороне, причем всей командой.

Гончаренко понимал, что при наличии кадровых проблем в атаке нужно, в первую очередь, озаботиться построением защиты. Кроме того, наставник ЦСКА перешел на схему с тремя центральными защитниками, исходя из возможностей подопечных. При Слуцком такой надежности в обороне не было», – сказал Бубнов.

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