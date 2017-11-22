Гончаренко: «Карьерой и классом Акинфеев не заслуживает этой серии»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру голкипера команды Игоря Акинфеева в матче против «Бенфики» (2:0). Вратарь отыграл на ноль, прервав антирекордную серию пропущенных голов. До этого Акинфееву забили в 43-х матчах основного раунда Лиги чемпионов подряд.

«Конечно, мы все хотели прервать эту серию. Игорь хотел больше всех. Своей карьерой и классом он не заслуживает той серии, которая была. Мы поздравили его и всей командой, и по отдельности», – сказал Гочнаренко.

Эта игра стала седьмой без пропущенных мячей для Акинфеева в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд среди российских вратарей.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!