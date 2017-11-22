Лига чемпионов. «Севилья» в матче с «Ливерпулем» отыгралась со счета 0:3

Соперники московского «Спартака» по группе Лиги чемпионов встретились между собой. Англичане первыми забили три гола, но удержать преимущество не сумели. Дублями отметились Виссам Бен-Йеддер и Роберто Фирмино.

Таким образом, к последнему туру ни одна команда квартета не гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Севилья (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Фирмино, 2; 0:2 – Мане, 22; 0:3 – Фирмино, 30; 1:3 – Бен-Йеддер, 51; 2:3 – Бен-Йеддер, 60 (с пенальти); 3:3 – Писсаро, 90+3.

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Лучший матч группового этапа Лиги чемпионов. Его будут помнить долго