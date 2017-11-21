Неизвестные испортили наружную рекламу «Енисея»; клуб подарил вандалам билеты на матч

Одну из рекламных растяжек красноярского «Енисея» испортили вандалы, нанесшие на баннер посторонние надписи. На месте испорченного полотна представители клуба прикрепили объявление, к которому приложили два билета на матч.

«Дорогие художники! Вместо того, чтобы портить наши баннеры, предлагаем вам направить свою энергию в правильное русло. Приглашаем на футбол!» – гласит клубное объявление.

«Енисей» лидирует в первенстве ФНЛ.