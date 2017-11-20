Старридж готов покинуть «Ливерпуль» зимой ради игровой практики перед ЧМ-2018

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.

28-летний игрок готов покинуть мерсисайдцев ради получения игровой практики, чтобы иметь возможность попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира-2018.

Сообщается, что форвард также не исключает вариант с арендой.

В нынешнем сезоне Старридж принял участие в 12-ти матчах, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. В общей сложности он провел на поле 430 минут во всех турнирах.