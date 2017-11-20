Тавеккио передумал уходить с поста президента Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио опроверг информацию о своем желании покинуть данный пост. Ранее появилась такая информация, которая связывалась с непопаданием сборной Италии на чемпионат мира-2018 в России.

«У меня было время все тщательно обдумать. И я принял решение продолжить работу над нашим проектом, который пока не воплощается только в плане результата.

Но кто ввел видеоповторы в Италии раньше всех? Благодаря кому у нас четыре клуба в Лиге чемпионов? Благодаря Тавеккио, вот кому!

И после этого вы хотите, чтобы я сказал, что подам в отставку? Нет, не буду это делать! Почему я должен уходить, если мой проект одобрен Федеральной комиссией?» – сказал Тавеккио.

Напомним, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уже покинул свой пост.