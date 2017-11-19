ФИФА рассчитывает получить от Родченкова информацию о допинге в российском футболе

ФИФА намерена в ближайшее время связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью услышать от бывшего сотрудника системы российского спорта информацию о допинге в российском футболе.

По мнению организации, государственная система допинга в нашей стране включает в себя и футбол. Как сообщает Mail of Sunday, ключевым звеном допинговых схем в спорте номер один является президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, что летом были оглашены результаты допинг-проб наших футболистов на ЧМ-2014. Нарушений обнаружено не было.