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  • ФИФА рассчитывает получить от Родченкова информацию о допинге в российском футболе

ФИФА рассчитывает получить от Родченкова информацию о допинге в российском футболе

19 ноября 2017, 06:06
33

ФИФА намерена в ближайшее время связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью услышать от бывшего сотрудника системы российского спорта информацию о допинге в российском футболе.

По мнению организации, государственная система допинга в нашей стране включает в себя и футбол. Как сообщает Mail of Sunday, ключевым звеном допинговых схем в спорте номер один является президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, что летом были оглашены результаты допинг-проб наших футболистов на ЧМ-2014. Нарушений обнаружено не было.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (33)
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Burtaze
1511062144
никак не успокоятся...Мутко им не гарантия...да он же кристально чист...достаточно взглянуть в его честные глаза...они же буквально излучают теплоту и заботу....
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Ще Гевара
1511070726
Родченков прямо Мессия, все идут к нему и корова и волчица, и жучок, и червячок...
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Lev Aleks
1511072675
Долбоящеры капитальные.
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BarStep
1511073438
Пиндосы не хотят..., ну ни как не хотят, что бы мир увидел нашу замечательную страну и наших умных и красивых людей..., ведь тогда "летит" все их информационное представление о нас...
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Italian_93
1511075892
Пора Вовашке собирать братанов из ГРУ и затрещит опять Европа в красный цвет, то паладием трованутся, то тупа в тюрьме на носках повесится
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3a zenit
1511078979
каким же надо быть мудаком чтоб ради копейки продавать свою Родину.Даже если кто-то принимал допинг,он делал это для страны и людей живущих в ней.
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Князев
1511079753
Что этот подлец ещё нарисует???
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nemolod
1511080485
Этот Иуда был завязан на ОИ,а там наших футболистов уже лет 30 нет! Так что кроме словесного блуда,ничего конкретного ФИФА не получит! К тому же игроков сборной и команд,участвующих в еврокубках,постоянно проверяют на допинг,причем эти анализы проводятся за рубежом,так что кроме очередного срача перед ЧМ-2018,ничего не будет!
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gigs84
1511082264
Беспредел! От слов какого-то выродка зависит судьба наших спортсменов! Отловили бы его давно, да за яйца подвесили.
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Tostao
1511089507
Надавят на Родченкова - наплетёт всё, что угодно ... а также поведает, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе...
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