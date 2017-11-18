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Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»

18 ноября 2017, 23:29
15

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился мнением об игре сборной России в интервью изданию «Спорт день за днем».

— Что рассказывает о сборной России Антон Заболотный?

— А что там рассказывать? Все и так все видят.

— Что увидели лично вы?

— Матч с Испанией стал первым понравившимся мне при нынешнем главном тренере.

— В чем заключается динамика по сравнению с поединком против Аргентины, на ваш взгляд?

— По флангам играли Смольников и Жирков, которые проделали большой объем работы не только в обороне, но и в атаке. Плюс вперед поставили одного Федю Смолова.

— Конкурентами Смольникова и Жиркова на флангах стали Фернандес и Рауш. Как относитесь к натурализации?

— А мне все равно. Просто Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. На самом деле получается так, что с Испанией мы сыграли не в пять защитников.

Мне вообще эта схема не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, а остальные было не очень интересно смотреть. Да и количество игроков обороны особо не помогает. Вспомните матч с Аргентиной, который сборная провели с семью-восемью защитниками. И что? Из пятнадцати моментов классная команда по любому забьет один, два мяча.

А вот атаковать становится сложнее: когда все футболисты много сил тратят на оборону, забивать становится гораздо сложнее. Так что с Испанией даже при счете 0:2 игра нашей команды оставляла приятное впечатление.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Тосно Зенит Россия Жирков Юрий Быстров Владимир Рауш Константин
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1511037421
Поддерживаю Быстрова, Жирков сильнее Рауша.
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RedWhiteFans2
1511039329
Не думаю. Сейчас Жирков не так стартует как раньше.
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mialkov
1511040282
Плюсы Жиркова (относительно Рауша) - дриблинг, минусы - возраст. Мне всегда нравился Юрий своей уверенностью и азартом в борьбе. Очень жаль, что футболисты "стареют" быстро.
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Вомбат
1511040332
Я бы сказал так - Рауш, всадник без головы, слабее даже этого, нынешнего Жиркова. Те, кто превозносят Рауша за активность и горящие глаза, разбираются в футболе примерно как Черчесов. Который наверняка может многому научить вратарей, но команду ему построить не дано именно потому что он не понимает сути игры.
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Italian_93
1511040709
Поэтому в далеком запасе в бомжатнике и сидит
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Котфеееее
1511040781
Ну, не более чем равны,а таких как Смольников у нас в каждом клубе по 1-2 игрока.
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Doktor Dik
1511040885
не согласен с Быстровым
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Бан
1511067576
Жирков сильнее Рауша почти во всех компонентах. Единственный вопрос по выносливости. Смольников хуже Фернандеса, но главная его проблема в нестабильности. Фернандес не опускается ниже определенного уровня, а Смольников может завалить матч.
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paracetamol
1511077962
Смольников и Жирков на голову сильнее альтернативных обалдуев.
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polt
1511079452
Очень спорный момент, по самоотдаче и стабильности наши проигрывают.
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