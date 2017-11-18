Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился мнением об игре сборной России в интервью изданию «Спорт день за днем».

— Что рассказывает о сборной России Антон Заболотный?

— А что там рассказывать? Все и так все видят.

— Что увидели лично вы?

— Матч с Испанией стал первым понравившимся мне при нынешнем главном тренере.

— В чем заключается динамика по сравнению с поединком против Аргентины, на ваш взгляд?

— По флангам играли Смольников и Жирков, которые проделали большой объем работы не только в обороне, но и в атаке. Плюс вперед поставили одного Федю Смолова.

— Конкурентами Смольникова и Жиркова на флангах стали Фернандес и Рауш. Как относитесь к натурализации?

— А мне все равно. Просто Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. На самом деле получается так, что с Испанией мы сыграли не в пять защитников.

Мне вообще эта схема не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, а остальные было не очень интересно смотреть. Да и количество игроков обороны особо не помогает. Вспомните матч с Аргентиной, который сборная провели с семью-восемью защитниками. И что? Из пятнадцати моментов классная команда по любому забьет один, два мяча.

А вот атаковать становится сложнее: когда все футболисты много сил тратят на оборону, забивать становится гораздо сложнее. Так что с Испанией даже при счете 0:2 игра нашей команды оставляла приятное впечатление.