«Халл» Слуцкого пропустил в концовке в восьмом матче из последних девяти

«Халл Сити» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (2:2) в матче 17-го тура Чемпионшипа.

Команда Леонида Слуцкого пропустила решающий мяч на 88-й минуте.

В восьми из последних девяти игр «тигры» пропускали на 83-й минуте или позже. Об этом сообщил английский журналист Филип Бакингем.

Последние девять матчей «Халл Сити»:

Рединг – Халл Сити – 1:1; пропущенный гол на 87 минуте

Халл Сити – Престон – 1:2; 88-я минута

Халл Сити – Бирмингем Сити – 6:1; 90-минута

Норвич – Халл Сити – 1:1; 90-минута

Барнсли – Халл Сити – 0:1; не пропустили

Халл Сити – Ноттингем Форест – 2:3; 83-я минута

Халл Сити – Мидлсбро – 1:3; 85-я минута

Шеффилд Юнайтед – Халл Сити – 4:1; 88-я минута

Халл Сити – Ипсвич Таун – 2:2; 88-я минута.