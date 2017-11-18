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  • «Халл» Слуцкого пропустил в концовке в восьмом матче из последних девяти

«Халл» Слуцкого пропустил в концовке в восьмом матче из последних девяти

18 ноября 2017, 22:48
4

«Халл Сити» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (2:2) в матче 17-го тура Чемпионшипа.

Команда Леонида Слуцкого пропустила решающий мяч на 88-й минуте.

В восьми из последних девяти игр «тигры» пропускали на 83-й минуте или позже. Об этом сообщил английский журналист Филип Бакингем.

Последние девять матчей «Халл Сити»:

Рединг – Халл Сити – 1:1; пропущенный гол на 87 минуте

Халл Сити – Престон – 1:2; 88-я минута

Халл Сити – Бирмингем Сити – 6:1; 90-минута

Норвич – Халл Сити – 1:1; 90-минута

Барнсли – Халл Сити – 0:1; не пропустили

Халл Сити – Ноттингем Форест – 2:3; 83-я минута

Халл Сити – Мидлсбро – 1:3; 85-я минута

Шеффилд Юнайтед – Халл Сити – 4:1; 88-я минута

Халл Сити – Ипсвич Таун – 2:2; 88-я минута.

Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип Халл Сити Ипсвич Таун
Комментарии (4)
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Поль
1511038066
8 очков потеряно! А если их прибавить к 17, то получим 25 баллов, а это, на секундочку!, 8 место и отставание в 1 один балл от зоны плей-офф. Если леонид викторович исправит тренд, то мы увидим халл вверху таблицы.
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пряник929
1511038936
Леня, пора домой...
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Dimonadze
1511058314
Эх, Лёня, Лёня... Привёз эту болезнь с собой...
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