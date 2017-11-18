Слуцкий подарил матрешку английскому комментатору 

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC Дэвиду Бернсу.

«Слуцкий сказал владельцам «Халла» перед их встречей с болельщиками: «Мир лучше войны». Он хочет, чтобы болельщики были с клубом. Слуцкий — очаровательный человек, и он подарил мне матрешку!», — написал Бернс в своем твиттере.

«Халл Сити» сыграл вничью с «Ипсвич Тауном» (2:2). Эта игра стала четвертой подряд для «тигров», в которой они не могут победить.