Вальверде: «Гризманн – отличный игрок, неудивительно, что СМИ сватают его в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не удивлен новостями в СМИ об интересе каталонцев к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

«Гризманн – отличный игрок. Каждый раз, когда СМИ связывают чьи-либо фамилии с возможным переходом в «Барселону», то это обязательно очень хорошие футболисты.

Я доволен тем составом, что у меня есть, а в будущем будет видно. Перерыв в пять дней между матчами – это много. Поэтому естественно, что в отсутствие футбола появляются различные трансферные слухи», – сказал Вальверде.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 13 матчей, отметившись тремя мячами и тремя голевыми передачами.