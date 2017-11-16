Фарфан посвятил гол в ворота Новой Зеландии дисквалифицированному Герреро

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который стал автором одного из голов в ворота Новой Зеландии в ответном стыковом матче чемпионата мира-2018, посвятил его другу и партнеру по сборной Перу Паоло Герреро. Напомним, что последний был дисквалифицирован ФИФА на 30 дней из-за найденного в крови игрока был бензоилэкгонина.

«Спасибо за поддержку, Паоло. Это для тебя», – сказал Фарфан сразу после матча.

Напомним, что сборная Перу стала последней командой, получившей путевку на чемпионат мира-2018 в России.

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