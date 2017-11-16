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Определились все 32 участника чемпионата мира-2018

16 ноября 2017, 08:08
37

Сегодня окончательно стали известны все 32 сборные, которые приедут будущим летом в Россию на чемпионат мира-2018. Последней из таких команд стала сборная Перу, победившая в стыковых матчах по сумме двух встреч команду Новой Зеландии – 2:0.

Таким образом, состав участников ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Корзина А: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Стоит напомнить, что жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (37)
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InterMilLano1908
1510810921
Россия, Перу, Сенегал, Саудовская Аравия Наилучший вариант для нашей сборной)
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czc7cmkbf0khx
1510814417
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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Novograd
1510814931
Germany Champion
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Anton-champion
1510815757
Все сборные поздравляю с выходом на ЧМ. Особенно рад, что к нам не приедет сборная США и приедет сборная Перу!!!!!!!Жаль Итальянцев,но это жизнь ...России попадётся сборная Хорватии.
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mdu86
1510817153
Хотелось бы в группу России как в 2002 Тунис, Японию, ну а в место Бельгии любую европейскую команду из 2 корзины :)
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Petrak86
1510818238
слабую группу нам не надо, иначе пролетим, как на Евро-2012 и на ЧМ-2014, когда все заранее были уверены в выходе из группы. Оптимальный вариант дял нас: Россия, Испания/Англия/Уругвай (чтоб не расслаблялись - нам нужна топ-сборная в группе), Дания/Коста-Рика - опять же чтоб сильно не расслаблялись, т.к. это будет, скорее всего, главный конкурент за 2-е место в группе, ну и для разнообразия любая команда из 4-й корзины, кроме, пожалуй, Сербии.
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zico2205
1510820346
Россия, Перу,Тунис,. Саудовская Аравия, ....Вот , я думаю - наилучшая жеребьевка для нас....
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Sedoi_Goblin
1510821394
Чем сильнее будет группа,тем лучше.. А то из проходных групп ни разу не вышли..
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OfaZavr
1510824403
Россия, Швейцария, Тунис, Саудовская Аравия так думаю будут шансы.
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Gazelvagen877
1510832914
Слабой была бы Россия,гибралтар,лихтенштейн,сан-марино.а так нашим будет со всеми туго.
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