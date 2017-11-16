Определились все 32 участника чемпионата мира-2018

Сегодня окончательно стали известны все 32 сборные, которые приедут будущим летом в Россию на чемпионат мира-2018. Последней из таких команд стала сборная Перу, победившая в стыковых матчах по сумме двух встреч команду Новой Зеландии – 2:0.

Таким образом, состав участников ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Корзина А: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Стоит напомнить, что жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они