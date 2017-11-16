Фернандес: «Россия имела шансы на победу»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что сборная России имела шансы обыграть Испанию в прошедшем товарищеском матче, который он пропускал из-за повреждения.

«Думаю, у испанцев была серьезная мотивация. В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью – победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.

Остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй», – заявил Фернандес.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.