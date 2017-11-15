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  • Фернандес пропустит матч со «СКА-Хабаровском» и может не сыграть с «Бенфикой»

Фернандес пропустит матч со «СКА-Хабаровском» и может не сыграть с «Бенфикой»

15 ноября 2017, 19:15
6

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в матче 17 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

«Защитник Марио Фернандес, который вернулся из расположения сборной с мышечной травмой бедра, будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба и не полетит с командой в Хабаровск.

Решение о возможности участия Фернандеса в игре с «Бенфикой» будет принято в начале следующей недели», – сообщает пресс-служба красно-синих.

Игра в Хабаровске состоится 18 ноября.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА СКА-Хабаровск Бенфика Фернандес Марио
Комментарии (6)
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cska-62
1510770600
Да, час от часу не легче... :-(((
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СашкаГуров
1510772413
Нах в сборную ехали и так состав мал , а там травмы одни
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Eds
1510775115
Выздоравливай, Марио!!! Кто бы чего не говорил про тебя, но ты лучший в России в своём амплуа... Да и как человек ты достойный уважения... Выздоравливай и радуй всех своей игрой и настроением в игре...
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vovan55
1510781804
да, жаль... очень полезный игрок...
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directorpg
1510790382
Будет не хватать, скорейшего выздоровления.
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ALEX ML
1510821128
Что же так не везет Марио, здоровья
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