Фернандес пропустит матч со «СКА-Хабаровском» и может не сыграть с «Бенфикой»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в матче 17 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

«Защитник Марио Фернандес, который вернулся из расположения сборной с мышечной травмой бедра, будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба и не полетит с командой в Хабаровск.

Решение о возможности участия Фернандеса в игре с «Бенфикой» будет принято в начале следующей недели», – сообщает пресс-служба красно-синих.

Игра в Хабаровске состоится 18 ноября.