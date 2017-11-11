Фернандес может не сыграть с Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что защитник россиян Марио Фернандес может не сыграть в товарищеском матче против команды Испании. Игрок был заменен в перерыве товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1).

«Фернандес под вопросом, он пожаловался на свое состояние», — сказал Черчесов.

Встреча со сборной Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы