Прядкин: «Ничья с Испаний абсолютно заслуженная»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал достойным результат товарищеского матча сборной России против Испании. По его словам, испанцы считаются одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира.

«В первую очередь хочется отметить: команда проявила характер. Ребята — большие молодцы, и мы все благодарны им за ту игру, которую они продемонстрировали. У испанцев очень сильная команда и по игровым качествам, и по подбору футболистов. Если смотреть на их состав, там почти каждый выступает за топ-клуб, да еще и находится в нем на ведущих ролях. В футбольных кругах сборную Испании уже называют одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. Поэтому итог встречи для нас очень достойный. Приятно, что ничья абсолютно заслуженная. При этом мы могли и вовсе выиграть — моменты были.

Это уже третий контрольный матч с участием нашей сборной, где качество работы судей нас не устраивает. Сначала были проблемы во встрече с Коста-Рикой, где на 6-й добавленной минуте нам поставили пенальти. Второй момент — гол Аргентины из офсайда в предпоследним матче на стадионе «Лужники». И, конечно, в игре с Испанией два далеко не очевидных пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым 11-метровым мяч попал в плечо Далеру Кузяеву, точно не в руку. А второй пенальти вообще выглядит подозрительно. Жаловаться на это, наверное, не стоит, но обратить внимание — важно. Мы обязательно сделаем на этом акцент.

Очень расстроила травма Лунева — парень, по сути, спас команду и в целом здорово отыграл весь матч. Надеемся, все обойдется и Андрей в ближайшее время вернется на поле. Хочется отметить, что игрок испанцев Родриго Морено действительно очень опасно сыграл в атаке. Но стоит отдать ему должное — после игры он зашел к нам в раздевалку, извинился перед командой и самим Луневым. Морено обнял Андрея и попросил у него прощения перед отправкой нашего голкипера в больницу», — сказал Прядкин.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.