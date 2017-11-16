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Прядкин: «Ничья с Испаний абсолютно заслуженная»

16 ноября 2017, 06:05
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Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал достойным результат товарищеского матча сборной России против Испании. По его словам, испанцы считаются одними из фаворитов предстоящего чемпионата мира.

«В первую очередь хочется отметить: команда проявила характер. Ребята — большие молодцы, и мы все благодарны им за ту игру, которую они продемонстрировали. У испанцев очень сильная команда и по игровым качествам, и по подбору футболистов. Если смотреть на их состав, там почти каждый выступает за топ-клуб, да еще и находится в нем на ведущих ролях. В футбольных кругах сборную Испании уже называют одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. Поэтому итог встречи для нас очень достойный. Приятно, что ничья абсолютно заслуженная. При этом мы могли и вовсе выиграть — моменты были.

Это уже третий контрольный матч с участием нашей сборной, где качество работы судей нас не устраивает. Сначала были проблемы во встрече с Коста-Рикой, где на 6-й добавленной минуте нам поставили пенальти. Второй момент — гол Аргентины из офсайда в предпоследним матче на стадионе «Лужники». И, конечно, в игре с Испанией два далеко не очевидных пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым 11-метровым мяч попал в плечо Далеру Кузяеву, точно не в руку. А второй пенальти вообще выглядит подозрительно. Жаловаться на это, наверное, не стоит, но обратить внимание — важно. Мы обязательно сделаем на этом акцент.

Очень расстроила травма Лунева — парень, по сути, спас команду и в целом здорово отыграл весь матч. Надеемся, все обойдется и Андрей в ближайшее время вернется на поле. Хочется отметить, что игрок испанцев Родриго Морено действительно очень опасно сыграл в атаке. Но стоит отдать ему должное — после игры он зашел к нам в раздевалку, извинился перед командой и самим Луневым. Морено обнял Андрея и попросил у него прощения перед отправкой нашего голкипера в больницу», — сказал Прядкин.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Прядкин Сергей
Комментарии (1)
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Лошак
1510819978
Сборная СССР когда-то была чемпионом мира по тов. матчам. И что? Правда, надо отметить, что та сборная была гораздо сильнее нынешней. И иногда что-то выигрывала.
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