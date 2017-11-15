Бывший вице-президент ФИФА требовал у Катара 80 миллионов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022

В США состоялось судебное слушание по делу о коррупции в ФИФА. Свидетелем выступал бывший исполнительный директор по маркетингу Федерации футбола Аргентины Алехандро Бурзако.

В частности, он рассказал, что бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос на выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Свидетель об этом узнал из жалоб Грондоны, который несколько лет назад был недоволен, что катарцы до сих пор не выплатили нужную сумму. Слушания по делу о коррупции в ФИФА будут продолжены, сообщает АР.