«Локомотив» потратит на реконструкцию стадиона 1,5 миллиарда и завершит ее к 2020 году

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл подробности готовящейся реконструкции «РЖД-Арены». Она обойдется клубу в 1,5 миллиарда рублей.

«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте.

Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции. Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже.

Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда – это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет; возможно, взять кредит.

В зависимости от того, как мы соберемся, начнем работы: мы хотим начать в 2019 году и закончить в 2020-м», – сказал функционер.

Сейчас «Локомотив» лидирует в РФПЛ.