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  • «Локомотив» потратит на реконструкцию стадиона 1,5 миллиарда и завершит ее к 2020 году

«Локомотив» потратит на реконструкцию стадиона 1,5 миллиарда и завершит ее к 2020 году

13 ноября 2017, 23:37
11

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл подробности готовящейся реконструкции «РЖД-Арены». Она обойдется клубу в 1,5 миллиарда рублей.

«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте.

Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции. Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже.

Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда – это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет; возможно, взять кредит.

В зависимости от того, как мы соберемся, начнем работы: мы хотим начать в 2019 году и закончить в 2020-м», – сказал функционер.

Сейчас «Локомотив» лидирует в РФПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (11)
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exreporter
1510605626
В любом случае спасибо Локо за то, что долгое время, сделав модернизацию давно и первыми, они предлагали нам самый лучший стадион в Москве. И они первопроходцы в этом плане.
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Chesn0k
1510608650
пришла пора и ржд раскошелиться)
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DeviDjons
1510611468
РЖД последнее время неохотно идёт на траты, хочется верить что это измениться и качественные трансферы с реконструкцией положат тому начало
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Полная Канистра
1510616699
а что со стадиком вроде не плохой и со вкусом
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InterMilLano1908
1510636742
250к зеленых это вполне адекватная цена
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bumer_moscow
1510638164
Отлично
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VIKZH
1510639531
Посещаемость может вырастет, стыдно пока за локомотив
Ответить
Diesel133
1510646031
круто.. а где играть будем во время реконструкции?
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shish_414
1510741589
пол халка) нормуль
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