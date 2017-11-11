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  • Ари: «В 2018 году рассчитываю получить российский паспорт, но места в сборной мне никто не гарантирует»

Ари: «В 2018 году рассчитываю получить российский паспорт, но места в сборной мне никто не гарантирует»

11 ноября 2017, 15:11
8

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что рассчитывает на получение российского паспорта в 2018 году. При этом бразилец отметил, что даже став гражданином РФ он не сможет гарантировать себе место в составе национальной команды.

– Вы должны получить российское гражданство ко второй части сезона. Как с этим идут дела? Увидим ли мы вас на чемпионате мира в составе сборной России?

– Пока я занят восстановлением, добавить к тому, что я уже говорил, мне нечего. Уже в следующем году рассчитываю получить новый паспорт. Думаю, с этим все будет нормально. А все вопросы о сборной уместно адресовать тренеру. Я гарантий никаких не даю, и никто их не даст.

Напомним, в настоящий момент Ари завершает курс восстановления от травмы, полученной в июле в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Ари
Комментарии (8)
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Italian_93
1510403184
Тебя там и не будет родной, не бойся
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vanikischin
1510406860
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Михаил_Боярский
1510407557
Старый ты уже.))
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multiscan
1510425889
Какая сборная почти в 33 года?
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