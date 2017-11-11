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Ловчев: «Уверен, что никаких 0:3 от Аргентины не будет»

11 ноября 2017, 10:47
9

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Аргентина.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Аргентина и Испания – топовые команды. Как бы нам не нарваться на разгром.

– Вот и надо проверить себя с такими командами – разорвут нас или нет? И я не сомневаюсь – не разорвут. Какие у меня аргументы? Да, в Аргентине много суперзвезд. Но сама Аргентина, как команда, не столь грозна. Ведь они с трудом пробились на ЧМ. И Месси в «Барселоне» выглядит более ярко, потому что там идет каждодневный тренировочный процесс.

– Но как с аргентинцами играть на равных?

– Выходить и играть, как умеете. Да, вначале у наших будет мандраж, все-таки столько звезд вышло в составе соперника. Но – ничего привыкнут. Думаю, в этом плане во втором матче с испанцами будет полегче. Понятно, что соперник будут больше владеть мячом. Надо ловить их на быстрых контратаках.

– Черчесов говорил, что к ЧМ футболистам надо подойти психологически уверенными в своих силах. А если по 0:3 получат?

– Никаких 0:3 не будет, я в этом уверен. Повторю, вначале будет закрепощенность, но в перерыве им тренеры подскажут, что против них играют такие же люди.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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acer2003
1510386631
0-3 не будет, будет 1-3 )) Желаю сборной достойной игры !!!!
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Чикомас
1510387823
Будет столько, сколько захотят аргентинцы. а ломаться, я думаю, они не будут. 2-0 им хватит....
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yorgenbarenz
1510388230
Только в перерыве Черчесов им подскажет,что против них играют такие же люди?
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Сильвербой
1510389967
Там я думаю уже все договорено, Месси должен выйти на поле, а Россия не должна ударить в грязь лицом!!! Думаю договорились на ничьей!
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BRO_football
1510392803
Будет 0:5 как в той песне "Какая боль, какая боооль, Аргентина-Россия пять ноль"
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Pirboy
1510396405
Может 0-5?
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Axe111
1510401227
Конечно не будет , проплатили чтоб не разнесли нахер
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Italian_93
1510403239
0-3 нет, будет больше
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vanikischin
1510407036
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