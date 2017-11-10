Денис Давыдов: «Большие деньги не мешают российским футболистам»

Нападающий московского «Спартака-2» и «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал зарплаты российских футболистов. По мнению игрока, деньги отрицательно не сказываются на развитии спортсменов.

– Есть популярное мнение, что футболистам, особенно молодым, мешает развиваться высокая зарплата. Твоя зарплата тебе мешает?

– Ни капли. Наоборот есть дополнительный стимул, ведь всегда хочется большего. И когда ты думаешь, что у тебя все есть, на этом все и заканчивается. Если ты можешь купить квартиру, или построить родителям дом, или сделать так, чтобы родители не работали – это же круто.