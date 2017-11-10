Глушаков: «Лужники» – один из лучших стадионов России. Непривычно, что газон здесь теперь натуральный»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча с Аргентиной.

– Со здоровьем все нормально. В последней игре за «Спартак» получил ушиб, но обошлось. Готовимся порадовать болельщиков, которых придет в новые «Лужники» очень много. Стадион очень красивый, один из лучших в России. Разве что немного непривычно, что газон здесь теперь натуральный.

Побед у меня здесь, в отличие от Станислава Черчесова, особо не было, вспомнить нечего. А, за иркутскую «Звезду» обыгрывал «Торпедо».

– Месси сказал, что совершит паломничество, если Аргентина выиграет чемпионат мира. А что сделаете в случае победы вы?

– Что вы придумаете, то и сделаем

Товарищеская встреча пройдет завтра. Начало – в 16:00 по московскому времени.