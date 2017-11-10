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Джикия пообещал не жалеть сборную Аргентины

10 ноября 2017, 09:32
4

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия пообещал, что не будет намеренно травмировать лидеров сборной Аргентины в предстоящем матче. Но футболист пообещал, что будет играть максимально жестко в тех моментах, когда этого будет требовать ситуация.

Товарищеская игра Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в 16:00 по московскому времени. Матч состоится на обновленном стадионе «Лужники» в Москве.

– Матч с Аргентиной – контрольный. Будете играть корректно, жалеть соперников или, если увидите, что тот же Месси уходит от вас, без сомнений дадите ему по ногам?

– Буду играть по-спортивному, как всегда. С одной стороны, бороться до конца. С другой – зачем специально наносить человеку травму? Никогда так не играю. А что касается жалости, то жалеть мы всей командой никого не будем. Если надо будет сыграть жестко в пределах правил – обязательно так и будем играть. А как иначе?

– За футболку Месси ожидается жесточайшая конкуренция в команде. Вы в ней будете принимать участие?

– Не буду. Сосредоточусь только на игре. О футболке не думаю.

– Коллекцию не собираете?

– Только из числа футболок своих друзей. Самая ценная – майка Джано Ананидзе!

– Что полезнее сейчас – играть против топ-сборных вроде Аргентины или Испании или учиться взламывать оборону команд наподобие Ирана? Ведь последние в нашей группе на ЧМ-2018 в любом случае будут преобладать.

– Я в сборной не так давно, чтобы сравнивать команды и рассуждать, с какими соперниками мы должны играть. Для меня любая игра сейчас очень принципиальна и важна. Какой бы соперник ни был, после него лучше чувствую себя в сборной и лучше понимаю партнеров. Это главное. А что касается соперников, с кем скажут играть – с теми и будем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Месси Лионель Джикия Георгий
Комментарии (4)
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movie
1510297853
Сам без травм вернись
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КЭТиК
1510298869
Интересно, а что Черчесов иногда ставит задачу намеренно травмировать соперников?
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ivantsevivan
1510299697
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moisez1990
1510303622
)))
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