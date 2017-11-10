Шевченко: «Сегодня чемпионат Украины не дает возможности конкурировать с более сильными лигами»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что уровень национального чемпионата заметно уступает топовым европейским лигам.

Напомним, что Украина не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.

– В Украине после поколения Шевченко и Воронина не было сильных форвардов, и это одна из главных кадровых проблем сборной. Почему так?

– Сложно ответить на этот вопрос. В мире есть футбольные страны с лучшими возможностям. Там более серьезная селекция, более обширный выбор игроков. Конечно, в таких странах легче находить хороших исполнителей.

– Может, проблема в неправильном воспитании на детском и юношеском уровнях?

– В Украине проблема заключается в совокупности факторов, какую-то определенную причину тут не выделишь. Еще многое зависит от поколения. Должен быть талант, который родился. Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих. В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не дает возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают, – цитирует слова Шевченко 112.ua.