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  • Шевченко: «Сегодня чемпионат Украины не дает возможности конкурировать с более сильными лигами»

Шевченко: «Сегодня чемпионат Украины не дает возможности конкурировать с более сильными лигами»

10 ноября 2017, 00:20
5

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что уровень национального чемпионата заметно уступает топовым европейским лигам.

Напомним, что Украина не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.

– В Украине после поколения Шевченко и Воронина не было сильных форвардов, и это одна из главных кадровых проблем сборной. Почему так?

– Сложно ответить на этот вопрос. В мире есть футбольные страны с лучшими возможностям. Там более серьезная селекция, более обширный выбор игроков. Конечно, в таких странах легче находить хороших исполнителей.

– Может, проблема в неправильном воспитании на детском и юношеском уровнях?

– В Украине проблема заключается в совокупности факторов, какую-то определенную причину тут не выделишь. Еще многое зависит от поколения. Должен быть талант, который родился. Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих. В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не дает возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают, – цитирует слова Шевченко 112.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (5)
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sachsen-leipzig
1510263075
Буду уважать тебя всегда . Ты идол для всех парнишек на пост советском странам. В твое время тоже не был чемпионат таким сильным , помню когда динамо(к) грамил соперников по 6/7 -ноль , класные времена , да и динамо была топовая команда. Тут без таланта не как, правильно говорит , селекция , да и тренеры молодежи должны быть сильными, в плане тактики и техники , если эти две философии довести до молодежи, то таланты появятся , поверьте . Надеюсь скором будущем у нас появится на СССР
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sachsen-leipzig
1510263185
Не до конца дописал. Верим что у нас появится сборная которая будет фавором с такими командами как Аргентина и Испания
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TY13R
1510264128
Напы есть, просто Шева это не тренер, а продвинутый пиар бывшего футболиста.. пока он у руля нихера не будет..
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