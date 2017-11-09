На сайте Первого канала можно будет персонально следить за Месси в игре против сборной России

Первый канал будет транслировать в прямом эфире контрольный матч между сборными России и Аргентины. Напомним, встреча пройдет 11 ноября в «Лужниках» и начнется в 16:00 по московскому времени.

На сайте Первого канала будут доступны уникальные возможности для просмотра товарищеской игры.

Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным футболистом на протяжении всего матча. Камеры персонально будут следить за Лионелем Месси и одним из форвардов российской команды.

Кроме того, на игре будут работать камеры с обзором 360 градусов, которые будут установлены на скамейке сборной России, а также на трибуне с болельщиками.