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  • На сайте Первого канала можно будет персонально следить за Месси в игре против сборной России

На сайте Первого канала можно будет персонально следить за Месси в игре против сборной России

9 ноября 2017, 12:51
10

Первый канал будет транслировать в прямом эфире контрольный матч между сборными России и Аргентины. Напомним, встреча пройдет 11 ноября в «Лужниках» и начнется в 16:00 по московскому времени.

На сайте Первого канала будут доступны уникальные возможности для просмотра товарищеской игры.

Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным футболистом на протяжении всего матча. Камеры персонально будут следить за Лионелем Месси и одним из форвардов российской команды.

Кроме того, на игре будут работать камеры с обзором 360 градусов, которые будут установлены на скамейке сборной России, а также на трибуне с болельщиками.

Источник: 1tv.ru
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (10)
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Lesha VV
1510222163
Скоро Иконы с Месси продавать будут , а мы молиться ...
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Лошак
1510222465
Пусть за ним налоговая инспекция следит.
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Urry
1510223390
И все бросились следить
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gencha19
1510224413
И за Дзюбой на скамейке.
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Sosisochkin
1510224657
Ой и что зато на федеральном канале Аргентины будут показывать Дзюбиньо вне зависимости будет он играть или нет
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alexis02lion
1510224819
Странно что Месси сразу написали, а про нашего типо секрет кто до стартового свистка или по ходу замен он будет меняться, а Месси по мнению 1 канала весь матч будет бегать. А так интересно. Персональные фанаты Месси точно будут рады, уникальная возможность за своей "иконой" последить. Есть же иконы стиля, а он по их меркам олицетворяет футбол сейчас. И в качестве бонуса можно будет смотреть на сайте 1 канала, раньше трансляции именно футбола на сайте канала не были доступны - пару раз точно закрывали доступ, а теперь и с новыми возможностями можно смотреть будет.
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BRO_football
1510228559
За скамейкой запасных сборной России следить будет интереснее всего Маты, кряхтение, пердёж - именно это хочет видеть телезритель.
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DePisuares
1510233434
Интересно, когда месси в другую страну приезжает все так же ссутся кипятком?? Что за жесть происходит
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