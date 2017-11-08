Биличу не хватило жесткости в «Вест Хэме»

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встретился с лидерами команды. Его целью было понять, что он делал не так на своем посту.

Футболисты указали ему на то, что он был недостаточно жестким в команде. Это привело к потере концентрации и ухудшении дисциплины. При этом они отметили, что многим игрокам лондонского клуба нравилось работать с Биличем и они были готовы помочь ему выйти из сложившейся сложной ситуации.

Напомним, что Билич работал в «Вест Хэме» с 2015 года. После 11 туров текущего розыгрыша АПЛ, команда, набрав 9 очков, находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы.