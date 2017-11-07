Кузяев: «Сборная Таджикистана? Играть собираюсь за Россию, других вариантов не рассматривал»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о предложении выступать за сборную Таджикистана.
— Летом вам поступило предложение выступать за сборную Таджикистана. Колебались перед принятием решения?
— Нисколько. И официального документа я не видел.
О предложении играть за Таджикистан мне рассказал отец: на него кто-то вышел, передал приглашение. Я поблагодарил за него, но сразу ответил, что играть собираюсь за Россию.
В России я родился, вырос, футбольное образование получил тоже здесь. И других вариантов для себя даже в теории не рассматривал», — сказал Кузяев.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кузяев сыграл в 14 матчах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
Источник: Еженедельник «Футбол»