Кузяев: «Сборная Таджикистана? Играть собираюсь за Россию, других вариантов не рассматривал»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о предложении выступать за сборную Таджикистана.

— Летом вам поступило предложение выступать за сборную Таджикистана. Колебались перед принятием решения?

— Нисколько. И официального документа я не видел.

О предложении играть за Таджикистан мне рассказал отец: на него кто-то вышел, передал приглашение. Я поблагодарил за него, но сразу ответил, что играть собираюсь за Россию.

В России я родился, вырос, футбольное образование получил тоже здесь. И других вариантов для себя даже в теории не рассматривал», — сказал Кузяев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кузяев сыграл в 14 матчах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.