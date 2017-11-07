Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Паредес: «Месси – лучший в мире, он справляется с теми ситуациями на поле, которые Роналду не под силу»

Паредес: «Месси – лучший в мире, он справляется с теми ситуациями на поле, которые Роналду не под силу»

7 ноября 2017, 15:17
14

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес накануне товарищеского матча с Россией отметил своего партнера по национальной команде Лионеля Месси.

По его словам, нападающий «Барселоны» является лучшим футболистом мира и способен справиться с такими ситуациями на поле, из которых не смог бы выбраться форвард «Реала» Криштиану Роналду.

«Конечно, все говорят только о Месси. Еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.

Чем Месси лучше Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч», – сказал Паредес.

Поединок Россия – Аргентина состоится в Москве в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Аргентина Россия Реал Барселона Зенит Месси Лионель Роналду Криштиану Паредес Леандро
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1510058272
да, так и есть. Месси в плане контроля мяча уж точно выше на голову роналду. Роналду таким никогда и не являлся. Роналду заточен на атаку, месси же умеет еще и созидать пониже.
Ответить
O-Z
1510058460
Конешно лучше он же аргентинец как и ты. Был бы та португальцем назвал бы Роналду. Пропердедес
Ответить
Garrincha58
1510059267
Падересу лучше сосредоточиться на своей падиресной игре а не языком шлепать звездун блин на хрен тебя зенит купил самый никчемный трансфер в истории команды
Ответить
Mark68
1510059684
Он прав!!! Месси "созидатель" и "забиватель"(извините,знаю что не правильно,но в рифму),а Роналду - "забиватель"!
Ответить
woyser
1510061535
Месси лучший.
Ответить
Fin035
1510061910
Месси от бога лучший и настоящий футболист, на игру которого, всегда интересно смотреть! А из Роналду сделали пародию на Бекхэма, из которых сделали две большие денежные рекламы! Жаль, но к футболу это ни какого отношения не имеет!
Ответить
h3LL1k
1510063631
каждому своё своё не каждому для меня Криш лучше! Если быть честным на обоих по барабану для меня тот же Бекхем или OWEN лучше но это уже другая история... одно могу сказать посмотрев много всяких видео, статей для меня точно как человек лучше Роналду занимается благотворительностью отзывчивый не зазнавшийся как Месси! ИМХО
Ответить
Лошак
1510072719
Надоели они оба. Особенно крашеный.
Ответить
Полная Канистра
1510077236
ну кто вам то не дает так как он играет фоткатся с ним опыта не прибавит
Ответить
Kybik-Pybik
1510139275
Нахера вообще такие новости писать?!?! Какой ***** аргентинец (тем более который играет в одной команде с Месси) скажет что Роналду лучший???
Ответить
Главные новости
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
1
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
1
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Все новости
Все новости
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
3
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+