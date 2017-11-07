Паредес: «Месси – лучший в мире, он справляется с теми ситуациями на поле, которые Роналду не под силу»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес накануне товарищеского матча с Россией отметил своего партнера по национальной команде Лионеля Месси.

По его словам, нападающий «Барселоны» является лучшим футболистом мира и способен справиться с такими ситуациями на поле, из которых не смог бы выбраться форвард «Реала» Криштиану Роналду.

«Конечно, все говорят только о Месси. Еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.

Чем Месси лучше Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч», – сказал Паредес.

Поединок Россия – Аргентина состоится в Москве в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.