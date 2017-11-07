«ПСЖ» вернулся к кандидатуре Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входит в шорт-лист «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижане, вероятно, расстанутся с Унаи Эмери, если он не приведет клуб к победе в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Также, по информации СМИ, в число кандидатов на пост рулевого «ПСЖ» входят Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Антонио Конте («Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, в июне СМИ сообщили, что французский гранд готов платить Аллегри 10 миллионов евро в год. Нынешний контракт специалиста со «старой синьорой» рассчитан до лета 2020 года.