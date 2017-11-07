Левандовски поддержал Обамеянга

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поддержал форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, который попал в голевую засуху.

«Когда у тебя идет белая полоса в игре, то ты используешь все свои шансы. Но дело в том, что рано или поздно она прерывается. И тогда мяч после твоего удара влетает не в сетку ворот, а уходит мимо. Вот тогда многие начинают забивать себе голову подобными глупостями», – заявил футболист.

В текущем сезоне Обамеянг провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 10 голов.