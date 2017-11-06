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  • Мутко надеется, что доходы от матча с Аргентиной будут не меньше затрат на его организацию

Мутко надеется, что доходы от матча с Аргентиной будут не меньше затрат на его организацию

6 ноября 2017, 16:26
4

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение по поводу предстоящих товарищеских матчей сборной России против Аргентины и Испании. Руководитель надеется, что поединки окупят расходы на их организацию.

«Впереди важные матчи. Мы очень плавно к этому подходили. Мы хорошо будем играть с командами участникам-чемпионата мира. Надеюсь, что игры будут успешными для сборной. Вопросов об организации обоих товарищеских матчей десятки. Есть сложившаяся практика: у команд из топ-10 определенные экономические требования, но они адекватные. Принимающая сторона отвечает за организацию. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет.

Надеюсь, что доходы от матча покроют расходы на организацию. Сборная Аргентины всем необходимым тут обеспечена. Мы рады, что они выбрали наши города – для нас это очень важно с точки зрения впечатлений о стране. На матч с Аргентиной осталось 12 тысяч билетов. В Петербурге продажи только начались, поэтому говорить пока рано. Надеюсь, там будет полный стадион.

К сожалению, мы не можем собрать весь состав, который хочет тренер – постоянно какие-то травмы. Чемпионат напряженный. Мы получили информацию о всех травмированных. Готовимся к чемпионату мира, важно, чтобы все были здесь. К сожалению, нет Головина, на которого мы сильно рассчитывали», – сказал Мутко.

Поединок Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 по московскому времени. 14 ноября в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова примут Испанию. Начало встречи – в 21:45.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аргентина Россия Испания Мутко Виталий
Комментарии (4)
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1509980025
ну правильно свои бабки я лучше в кармане придержу а РФС нищая прямо таки канторка лучше с народа урвать да побольше
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Superviser77
1509982867
Дорого наверное Аргентину покупить,чтобы она проиграла нашим ))) Потом будем говорить что мы готовы даже у Германии всухую выиграть. ..
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