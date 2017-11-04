Гвардиола: «Не важно, сколько у вас было титулов. В новой команде вам все равно нужно время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что, принимая новую команду, специалистам нужно время для достижения результата. По его словам, титулы и награды, завоеванные ранее, не имеют в такой ситуации никакого значения.

«Люди ожидают, что новый тренер сможет мгновенно приступить к работе, но иногда они забывают, что вам нужно время для выяснения некоторых деталей. Для начала нужно попросить игроков узнать друг друга, довериться друг другу, узнать все о Премьер-лиге – соперниках, стиле игры, судьях. И неважно, достигали ли вы успеха в прошлом или нет, вам все равно нужно время.

К счастью, я счастливый парень. Я работаю в клубе, где мне предоставляют время для всего этого. Поэтому у меня нет чувства, что мне не доверяют, и это восхитительно. Вот почему я так счастлив находиться здесь», – сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавил «горожан» в июле 2016 года. В своем первом сезоне он сумел занять третье место в АПЛ, вылетев при этом из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.