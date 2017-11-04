Гвардиола призывает Каталонию и Испанию сесть за стол переговоров

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об аресте некоторых каталонских политиков в связи с борьбой региона за независимость. Специалист призывает стороны к компромиссу.

«Лично мне бы хотелось, чтобы арестованные были отпущены. Нельзя быть наказанным за мнение, точку зрения. Это есть отход от принципов демократии.

Как должна развиваться ситуация? Властям обеих сторон нужно сесть за стол переговоров. Иначе все может затянуться надолго и привести к неприятным последствиям», – сказал Гвардиола.

Напомним, что несколько недель назад население Каталонии проголосовало за независимость региона.