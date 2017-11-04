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  • Ловчев: «Дзюба – средний игрочишко. Чего вы о нем так печетесь? Попадут в голову – забьет»

Ловчев: «Дзюба – средний игрочишко. Чего вы о нем так печетесь? Попадут в голову – забьет»

4 ноября 2017, 06:56
51

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о персоне нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Специалист не считает экс-спартаковца футболистом высокого класса.

«Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) — чего вы о нем так печeтесь? Сегодня попадут ему в голову — забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает — и нет голов», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дхюба провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (51)
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lekseij2007
1509767911
Вот она Истина про Дзюбу!!
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Диктор
1509769784
Смешно но все по делу сказал.
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АРИЕЦ2008
1509769912
В яблочко....
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Фан666
1509770060
Да он может даже и не средненький, а такой говенненький, несуразный игрочишка, нелепый. Его даже тренеришка Эмери в ПСЖ не позвал
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Serjoga
1509774382
В этом я с Ловчевым согласен!
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oyabun
1509774453
Неплохо по Иудушке прошелся! )) Никакие деньги не заменят в человеке такие качества как честь, достоинство, верность. Человек, потерявший уважение болельщиков, тренеров и своих же товарищей по полю, расплачивается за всё сполна.
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plehanov6
1509781577
Хорошо сказано! Главное в самую точку, дзюба, даже в лучшие времена играл как деревянный футболист из советского мультфильма.
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Alexx-the-Master
1509784779
Известный футбольный эксперт ????? Ой ну всёоооо...давайте теперь у каждой посредственности спрашивать мнение (
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Спартач_навсегда
1509784891
Все верно,особенно порадовал тот момент когда его гол Русенборгу отменили)и не в первый раз уже))
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Зенит-1
1509787404
Все правильно сказано! Даже добавить нечего.
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