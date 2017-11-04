Ловчев: «Дзюба – средний игрочишко. Чего вы о нем так печетесь? Попадут в голову – забьет»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о персоне нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Специалист не считает экс-спартаковца футболистом высокого класса.

«Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) — чего вы о нем так печeтесь? Сегодня попадут ему в голову — забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает — и нет голов», – сказал Ловчев.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дхюба провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.